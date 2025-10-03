Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, 37 ετών, σκοτώθηκε στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Λαλικάν ήταν «θύμα μιας επίθεσης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ενώ «συνόδευε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο». Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του με ανάρτηση στο Χ.

«Ο συμπατριώτης μας συνόδευε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο της αντίστασης. Έμαθα με βαθιά θλίψη τον θάνατό του, θύμα μιας επίθεσης ρωσικών ντρόουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής σε «όλους τους συναδέλφους του που, με κίνδυνο τη ζωή τους, μας ενημερώνουν και καταγράφουν την πραγματικότητα του πολέμου».

Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Χεόρχιι Ιβαντσένκο, όπως γνωστοποίησαν η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10.20 το πρωί.

Καταδίκη και έρευνα

Oι δημοσιογραφικές ενώσεις καταδίκασαν την επίθεση κάνοντας λόγο για «έγκλημα πολέμου» και ζήτησαν να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Όπως επισημάνθηκε, «είναι η πρώτη φορά που ένας δημοσιογράφος σκοτώνεται από ένα ντρόουν στην Ουκρανία».

Η στρατιωτική ομάδα που συνόδευαν οι δύο δημοσιογράφοι επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σε ανάρτησή της στο Facebook αναφέρεται ότι ο Λαλικάν «σκοτώθηκε έπειτα από ένα στοχευμένο πλήγμα ενός εχθρικού drone FPV».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο δημοσιογράφοι έφεραν πλήρη ατομικό εξοπλισμό προστασίας και στα γιλέκα τους υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις με τη λέξη “PRESS”.

Η διαδρομή του Αντονί Λαλικάν

Ο Λαλικάν συνεργαζόταν με κορυφαία γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως τα Le Monde, Le Figaro, Libération και Paris Match, αλλά και με διεθνή έντυπα όπως τα Der Spiegel, Die Welt και Le Temps.

Από το 2018 εργαζόταν στο φωτογραφικό πρακτορείο Hans Lucas. Ο πρόεδρός του, Ουίλφριντ Εστίβ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «πήγαινε συχνά στην Ουκρανία, γνώριζε πολύ καλά το πεδίο και ήξερε πώς να ενεργεί», περιγράφοντάς τον ως έναν «αξιαγάπητο» συνάδελφο.

Οι απώλειες στον Τύπο

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 διαφέρει ανάλογα με την πηγή. Η Unesco αναφέρει 22 θανάτους κατά την άσκηση του επαγγέλματος, ενώ η SNJ κάνει λόγο για 17.