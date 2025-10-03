H Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, εκτοξεύθηκαν 381 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 35 πυραύλοι με στόχο κρίσιμες εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Πολτάβα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται οι βασικές ουκρανικές μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για σοβαρές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Η Ουκρανία έχει ήδη αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγει ελλείψεις. Η κυβέρνηση στοχεύει στη συγκέντρωση 13,2 δισ. κυβικών μέτρων σε αποθηκευτικούς χώρους έως τα μέσα Οκτωβρίου, εκ των οποίων περίπου 4,6 δισ. κυβικά μέτρα θα είναι εισαγόμενα.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει –τον τέταρτο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής– η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα. Το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλέσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Νωρίτερα, επίθεση με drones στις περιφέρειες Κιέβου και Τσερνίχιβ είχε οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ για διάστημα τριών ωρών.