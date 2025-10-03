Η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει πυραύλους Tomahawk μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία ίσως να μην είναι εφικτή, καθώς τα τρέχοντα αποθέματα είναι δεσμευμένα για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλες χρήσεις, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος και τρεις ακόμη πηγές στο Reuters.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Κυριακή, ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση Tomahawk μεγάλης εμβέλειας, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, ακόμα και στη Μόσχα. Την Τετάρτη (1/10) το Reuters μετέδωσε, ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για στόχους ενεργειακών υποδομών μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος και πηγές με γνώση των αποθεμάτων των πυραύλων Tomahawk που επικαλείται το Reuters, αμφισβητούν τη δυνατότητα των ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με τους συγκεκριμένους πυραύλους cruise, οι οποίοι έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ.

Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ ίσως εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν σε Ευρωπαίους συμμάχους να αγοράσουν άλλα όπλα μεγάλης εμβέλειας και να τα παραδώσουν στην Ουκρανία, αλλά η αποστολή Tomahawk θεωρείται απίθανη ως σενάριο. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο μιλά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τον ρωσικό στρατό «χάρτινη τίγρη». Η αμερικανική απόφαση να βοηθήσει την Ουκρανία να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, φαίνεται να αποτελεί ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα αυτής της νέας στάσης.

Ένας νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός, η Λίστα Προτεραιοτήτων Αναγκών για την Ουκρανία (PURL), έχει δημιουργηθεί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους, ώστε να εφοδιάζεται η Ουκρανία με νέα όπλα, αλλά και με όπλα από τα αμερικανικά αποθέματα, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Η παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να ενισχύσει θεαματικά τις επιχειρησιακές ικανότητες του Κιέβου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στρατιωτικές βάσεις, κέντρα logistics, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης που μέχρι τώρα βρίσκονται εκτός εμβέλειας.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Πέμπτη (2/10), ότι αν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν την Ουκρανία με Tomahawk, αυτό θα προκαλέσει έναν νέο επικίνδυνο γύρο κλιμάκωσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση. Σύμφωνα με έγγραφα του Πενταγώνου, το Αμερικανικό Ναυτικό, κύριος χρήστης των Tomahawk, έχει αγοράσει μέχρι σήμερα 8.959 πυραύλους, με μέση τιμή 1,3 εκατ. δολάρια ανά μονάδα. Οι Tomahawk παράγονται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ τα τελευταία χρόνια η παραγωγή κυμαίνεται από 55 έως 90 πυραύλους ετησίως. Στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου προβλέπεται η αγορά 57 πυραύλων το 2026.