Η υπερβολική τάση ήταν η αιτία του μεγάλου blackout που άφησε χωρίς ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου την περασμένη άνοιξη, σύμφωνα με την τελική έκθεση των ερευνητών. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο blackout που έπληξε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη για διάστημα μεγαλύτερο από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, απορρίφθηκε οριστικά η κυβερνοεπίθεση.

Τεράστιες εκτάσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως η Βαρκελώνη, η Λισαβόνα, η Μαδρίτη, το Πόρτο και η Σεβίλλη, επηρεάστηκαν από τη διακοπή ρεύματος στις 28 Απριλίου.

Και οι συνέπειές της ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ακινητοποιήθηκα σιδηρόδρομοι και αεροδρόμια σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρισμό, τηλέφωνο και διαδίκτυο, ενώ επηρεάστηκαν σημαντικά και οι συναλλαγές. Τα ΑΤΜ δεν λειτουργούσαν, ενώ συναλλαγές δεν μπορούσαν να γίνουν ούτε διαδικτυακά.

Υπερβολική τάση

Όπως και οι προηγούμενες έρευνες, άλλων φορέων, έτσι και αυτή του του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επεσήμανε την αύξηση της τάσης ως άμεση αιτία του blackout.

Ο Ντάμιαν Κορτίνας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ENTSO-E, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει σημειωθεί κυβερνοεπίθεση. Υποστήριξε επίσης ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της Ισπανίας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι περιορισμένες διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες χώρες δεν συνέβαλαν στη διακοπή.

«Εάν υπήρχε διπλάσια χωρητικότητα διασύνδεσης, αυτό δεν θα είχε σταματήσει τη διακοπή ρεύματος και αυτό δεν θα είχε επιταχύνει την ανάκαμψη», δήλωσε ο Ντάμιαν Κορτίνας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται μια νέα έκθεση. Αυτή θα εξετάσει τόσο τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στην υπερβολική τάση όσο και την ανταπόκριση στο πρόβλημα. Δηλαδή αν ελήφθησαν, και ποια ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν για τον έλεγχο της τάσης στο σύστημα.

Μετά το blackout, οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας κάλεσαν την ΕΕ να τις βοηθήσει να αναπτύξουν νέες συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες χώρες, κάτι που, όπως λένε, θα βοηθήσει τα δίκτυά τους να ανταποκριθούν στις διακοπές.

Οι άλλες έρευνες

Η έκθεση έρχεται μετά από αρκετές άλλες που διεξήχθησαν από την ισπανική κυβέρνηση και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων. Ο εθνικός εποπτικός φορέας ενέργειας και οι Ισπανοί πολιτικοί διεξάγουν επίσης ξεχωριστές έρευνες.

Η Redeia, ιδιοκτήτρια του διαχειριστή του δικτύου REE, απέδωσε τη διακοπή ρεύματος στην αδυναμία ορισμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας να διατηρήσουν την τάση στο σωστό επίπεδο. Οι ισπανικές εταιρείες κοινής ωφέλειας κατηγόρησαν τον κακό σχεδιασμό του ισπανικού διαχειριστή του δικτύου.