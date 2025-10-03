Ένας 56χρονος Τυνήσιος ο Saber Chouchane, καταδικάστηκε την σε θάνατο με την κατηγορία της προσβολής του προέδρου και της επίθεσης κατά της κρατικής ασφάλειας μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τυνησιακής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον δικηγόρο του καταδικασθέντα.

Η απόφαση, που εκδόθηκε από το δικαστήριο του Nabeul, θεωρείται άνευ προηγουμένου στην Τυνησία, όπου η ελευθερία του λόγου έχει περιοριστεί σημαντικά από την ανάληψη σχεδόν απόλυτης εξουσίας από τον πρόεδρο Καΐς Σαγιέντ το 2021.

Ο Saber Chouchane, απλός εργαζόμενος με περιορισμένη μόρφωση, είχε προχωρήσει σε επικριτικές αναρτήσεις κατά του προέδρου στο Facebook πριν από τη σύλληψή του πέρυσι, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Oussama Bouthalja. «Η απόφαση να καταδικαστεί σε θάνατο για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συγκλονιστική και χωρίς προηγούμενο», πρόσθεσε.

Η ποινή έχει ήδη κατατεθεί σε έφεση, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Παρά το γεγονός ότι η Τυνησία έχει θεσπίσει θανατικές ποινές στο παρελθόν, δεν έχει εκτελέσει καμία για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ο αδελφός του καταδικασθέντα, Jamal Chouchane, περιέγραψε την ποινή ως αδικία που προστίθεται στις δυσκολίες της φτώχειας που βιώνει η οικογένειά τους.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες και ακτιβιστές να την καταδικάζουν ως μέσο εκφοβισμού των επικριτών του προέδρου Σαγιέντ, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω υποβάθμιση της ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα.

Από το 2021, ο πρόεδρος Σαγιέντ έχει διαλύσει το κοινοβούλιο και κυβερνά με διατάγματα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική για την υπονόμευση της δικαστικής ανεξαρτησίας. Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές πραξικόπημα, ενώ πολλοί από τους πολιτικούς της αντιπάλους έχουν φυλακιστεί, με τον πρόεδρο να τους αποκαλεί προδότες όπως σημειώνει το Reuters.