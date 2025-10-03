Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στο Buongiorno, όπου αναφέρθηκε στο απαιτητικό καλοκαίρι που πέρασε, στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και στη συνάντησή της με συμπατριώτη της που συμμετείχε στο «Mediterraneo».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε επίσης για την καινούρια της θεατρική δουλειά και το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού.

«Πέρασα δύσκολα, απομονωμένη, δεν ήθελα να δω άνθρωπο, αλλά αισθάνομαι καλύτερα και ευγνώμων. Ετοιμάζω μία παράσταση, είναι ακτιβιστική και λέγεται “Μπορώ”», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Στη συνέχεια σχολίασε: «Υπάρχει τεράστιος κοινωνικός και ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες και γι΄αυτό είχα την ανάγκη να κάνω αυτή την παράσταση. Ευτυχώς που υπάρχει και η κρατική τηλεόραση που μπορεί να υπάρχουν γυναίκες μεγαλύτερες σε ηλικία και μπορούν να υπάρχουν και να έχουν λόγο».

Αναφερόμενη στο ζήτημα της υγείας της, τόνισε: «Ένιωθα ότι η ζωή είναι μικρή και ότι δεν αξίζει να ζούμε με ταραχή. Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να μιλήσω αγάπησα πιο πολύ τον λόγο. Προσέχω την κάθε μου λέξη. Κάθε τι που περνάμε είναι μάθημα ζωής. Αυτοί που ανάποδα ήταν δίπλα μου, απλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν τόσοι πολλοί όσο πίστευα».