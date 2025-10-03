Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες με χρέη «μαμούθ» 110 δισ. ευρώ.

Ο λογαριασμός δεσμεύεται συνήθως όταν υπάρχει οφειλή προς το Δημόσιο ή την Εφορία, οπότε η εφορία επιβάλλει κατάσχεση.

Για την αποδέσμευσή του, πρέπει να αποπληρώσετε την οφειλή ή να ρυθμίσετε την οφειλή σε δόσεις, προκειμένου να ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός.

Εάν η δέσμευση αφορά μελλοντική πληρωμή, τότε η δέσμευση ποσού γίνεται με εντολή σας για να διασφαλιστεί η πληρωμή αυτή.

Πώς γλιτώνω τον λογαριασμό μου από δέσμευση

1) Αν η οφειλή > 500€, μπορεί να γίνει δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού

2) Θα έρθει ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για εξόφληση ή διακανονισμό

3) Να δηλώσεις ακατάσχετο λογαριασμό μέχρι 1.250€

4) Να ρυθμίσεις το ληξιπρόθεσμο ποσό σε 24 ή 48 δόσεις

5) Αν θες παραπάνω δόσεις τότε εξωδικαστικός μηχανισμός για χρέη πάνω από 10.000€

6) Για να γίνει άρση δέσμευσης του λογαριασμού θα πρέπει:

είτε να πληρώσω εφάπαξ την οφειλή

είτε σε συνεννόηση με τον έφορο να γίνει ένας διακανονισμός πληρώνοντας ένα μέρος της οφειλής και το υπόλοιπο σε ρύθμιση

7) Μπορεί να υπάρχουν κλήσεις από Δήμο χωρίς να το γνωρίζετε και να γίνει δέσμευση του λογαριασμού