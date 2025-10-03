Πάνω από τους μισούς φορολογούμενους με χρέη στο δημόσιο χρωστούν έως 500 ευρώ ο καθένας και συνολικά 294 εκατ. ευρώ ενώ μόλις 9.946 ΑΦΜ είναι φορτωμένα με ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ και συνολικά οφείλουν 85,344 δισ. ευρώ ή το 76,32% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μέσα σε ένα χρόνο, οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία αυξήθηκαν κατά 172.263 πρόσωπα με την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στους οφειλέτες των 500 ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου 2025 τα συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύτηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ωστόσο, ποσοστό 23,57% που αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Έτσι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιορίζεται σε 85,48 δισ. ευρώ και από αυτό μόλις 3,31 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Τα στοιχεία

Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων έως το τέλος Ιουλίου στην οποία προχώρησε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή το οποίο επεξεργάστηκε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνει τα εξής:

– Το 60,99% του πραγματικού χρέους ή 52,12 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές. Τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) αγγίζουν τα 24,41 δισ. ευρώ ενώ οι οφειλές του ΦΠΑ φθάνουν τα 24,88 δισ. ευρώ.

-Ο αριθμός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.001.794 οφειλέτες. Η αύξηση αυτή προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 20.000 ευρώ), με τον αριθμό των οφειλετών να αυξάνεται κατά 154.998 πρόσωπα. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία μεταξύ 10 και 50 όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των οφειλετών (κατά 31.034 πρόσωπα).

-Τον Ιούλιο οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 85.191 σε σχέση με τον Ιούνιο, αύξηση που οφείλεται στη μη παράταση του χρόνου εξόφλησης της 1ης δόσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί το 2024.

-Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ συνοδεύεται από αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 120 εκατ. ευρώ συνολικά. Ωστόσο, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξάνεται στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται σε οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (κατά 2,7 δισ. ευρώ).

-Το 96,5% των οφειλών πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 76,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,25% των οφειλετών. Αντιθέτως, το 90,4% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,5% των συνολικών οφειλών.

-Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,2% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,7 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 61,8% του συνόλου.

Σταγόνα στον ωκεανό τα ρυθμισμένα χρέη

-Σε ρύθμιση βρίσκεται μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,31 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,62% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (15,88%) και αγγίζει το 18,92% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (21,54%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 25,32% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).