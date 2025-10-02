Ρωσικό δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση του ομίλου KDV, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο της ζαχαροπλαστικής Ντένις Στενγκέλοφ, αφού τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του, Νικολάι Στενγκέλοφ, χαρακτηρίστηκαν ως εξτρεμιστές, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων από το ρωσικό κράτος μέσω δικαστικών αποφάσεων. Μόνο φέτος έχουν εθνικοποιηθεί μια εταιρεία χρυσού, μια εταιρεία εμπορίας δημητριακών καθώς και ένα αεροδρόμιο της Μόσχας.

Ο όμιλος KDV αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σνακ και γλυκισμάτων στη Ρωσία, διαθέτοντας 10 εργοστάσια που παράγουν περισσότερα από 700 διαφορετικά προϊόντα. Η επιχείρηση έχει ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά τροφίμων.

Ο Στενγκέλοφ κατέχει επίσης την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Yarche!, η οποία αριθμεί πάνω από 1.300 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Το περιοδικό Forbes εκτιμά την περιουσία του στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia, ο επιχειρηματίας είναι κάτοικος Αυστραλίας.