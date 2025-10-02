Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου υποχρεώθηκε αεροπλάνο που βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης όταν ο πύργος ελέγχου του «Νίκος Καζαντζάκης» έλαβε σήμα για αναγκαστική προσγείωση από αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ηνωμένο Βασίλειο – Αίγυπτος.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα στο αεροπλάνο βρισκόταν μία 38χρονη Βρετανίδα η οποία, ήταν εκτός εαυτού έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Αφού ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου Ηρακλείου, όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της Βρετανίδας.

Στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του χωρίς άλλα προβλήματα.

Πηγή: cretapost.gr