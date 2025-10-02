Η Άρσεναλ επικράτησε του Ολυμπιακού στο «Έμιρεϊτς» με 2-0 κάνοντας το 2/2 στη φετινή League Phase του Champions League. Η νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους» δεν ήρθε εύκολα, καθώς οι «κανονιέρηδες» δέχτηκαν υψηλή πίεση από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τη δυσκολία της νίκης παραδέχτηκε και ο Μάρτιν Θουμπιμέντι μετά το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του αγγλικού συλλόγου ανέφερε ότι… υπέφεραν κάποιες στιγμές, σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το παιχνίδι στην ιστοσελίδα της Άρσεναλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θουμπιμέντι για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό:

«Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε τη νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος αντίπαλος» ήταν το σχόλιο του Ισπανού, ο οποίος στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Το ματς ήταν πραγματικά απαιτητικό. Αρχίσαμε πραγματικά καλά αλλά αλλά στο τέλος πίεσαν πολύ στο δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι υποφέραμε σε κάποιες στιγμές ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο»