Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με σκορ 89-77 από την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρωτεύουσα της Ισπανίας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην πρώτη περίοδο και έκτισε μια διαφορά 10 πόντων έχοντας 7/8 τρίποντα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνει μια «μυθική» αρχή στον αγώνα, έχοντας 16 πόντους στο τέλος της περιόδου. Το μόνο άστοχο τρίποντο του Ολυμπιακό ήταν αυτό του Ντόρσεϊ από το κέντρο στην λήξη της περιόδου.

Η δεύτερη περίοδος ήταν διαφορετική, με την Ρεάλ να επιστρέφει στο παιχνίδι μειώνοντας την διαφορά στους 6 πόντους, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να συνεχίσει το τρομερό ποσοστό στα τρίποντα, έχοντας 1/6 στην διάρκεια της περιόδου.

Η τρίτη περίοδος «είδε» τις ομάδες να «κοντράρονται» στα ίσα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί προβάδισμα 6 πόντων στο τέλος της περιόδου, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι οι καλύτεροι παίκτες των Πειραιωτών.

Η τέταρτη περίοδος ήταν μακράν η χειρότερη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς η Ρεάλ γρήγορα μάζεψε την διαφορά του Ολυμπιακού και μάλιστα έκτισε δικιά της διαφορά στο τέλος του αγώνα, την οποία και κράτησε κερδίζοντας τους Πειραιώτες με 89-77.

Το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου:

29 – 19, 53 – 47, 69 – 63, 89 – 77.