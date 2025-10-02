Οι «Peaky Blinders» επιστρέφουν στις οθόνες «ακολουθόντας» τις περιπέτειες μιας νέας γενιάς της οικογένειας Σέλμπι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η έκτη σεζόν της σειράς προβλήθηκε το 2022 και οι παραγωγοί της σειράς την χαρακτήρισαν ως το «τέλος μιας καταπληκτικής ιστορίας», ωστόσο είχαν επίσης δηλώσει πως η σειρά θα συνεχιστεί με άλλη μορφή.

Ο πλέον παγκοσμίως γνωστός χαρακτήρας Τόμι Σέλμπι, τον οποίο υποδύεται ο Ιρλανδός Κίλιαν Μέρφι, θα επιστρέψει στην ταινία που θα ονομάζεται «The Immortal Man» και θα διαδραματίζεται στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. H ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2025, ή στις αρχές του 2026.

Την ταινία θα ακολουθήσουν δύο νέες σεζόν οι οποίες θα διαδραματιστούν στο Μπέρμπινγχαμ και θα αφηγούνται την αναγέννηση της πόλης μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τον βομβαρδισμό της πόλης από τους Ναζί στις 9 Αυγούστου 1940, με την νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι να έχει αναλάβει τα ηνία για αυτό, όπως δήλωσε ο Στίβεν Νάιτ, ο δημιουργός της σειράς.

Η πρώτη από τις δύο σεζόν θα ξεκινήσει το 1953, όταν ο αγώνας για την ανασυγκρότηση της πόλης θα μετατραπεί σε μια διαμάχη μυθικών διαστάσεων, σύμφωνα με το BBC.

«Πρόκειται για μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες και κινδύνους, με την οικογένεια Σέλμπι να βρίσκεται στο επίκεντρο των αιματηρών γεγονότων».

Η σειρά θα προβληθεί από το BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το Netflix σε όλο τον κόσμο.

O Κίλιαν Μέρφι θα είναι ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της σειράς, ωστόσο δεν είναι γνωστό αν αγαπημένοι χαρακτήρες της σειράς θα επιστρέψουν στην οθόνη για τις νέες δύο σεζόν.

Η σειρά «Peaky Blinders» ακολουθεί την πορεία της ομώνυμης συμμορίας των δρόμων του Μπέρμπινγχαμ από την πρώτη σεζόν που διαδραματίστηκε την δεκαετία του 1920, ενώ έχει κερδίσει το βραβείο TV Bafta ως η καλύτερη δραματική σειρά το 2018.

Πηγή: BBC