Οι Νύχτες Πρεμιέρας ξεκίνησαν χθες, 1η Οκτωβρίου, με την πανελλήνια πρεμιέρα της «Βουγονίας» του Γιώργου Λάνθιμου στην Αθήνα. Ο ίδιος μίλησε στο Buongiorno για την εκδήλωση, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την πρεμιέρα και τις αντιδράσεις του κοινού.

Ο Λάνθιμος τόνισε ότι, παρά την εμπειρία του, η παρουσίαση της ταινίας στην Ελλάδα του προκαλεί μεγαλύτερο άγχος και συγκίνηση, ενώ υπογράμμισε ότι τα αρνητικά σχόλια του ελληνικού κοινού τον επηρεάζουν περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Σχετικά με τη μη έγκριση για γυρίσματα στην Ακρόπολη, ο σκηνοθέτης εξέφρασε απογοήτευση, αναφέροντας ότι η αιτία απόρριψης δεν του κοινοποιήθηκε και ότι διαρρεύσαν πληροφορίες για τη σκηνή, παρά το γεγονός ότι συνιστάται να μην αποκαλύπτονται λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Παρά τις δυσκολίες, βρήκαν εναλλακτική λύση που δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της ταινίας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Παλαιστίνη, ο Λάνθιμος υπογράμμισε τη δυσκολία να βλέπει κανείς αθώους ανθρώπους να υποφέρουν, ενώ παράλληλα οι καθημερινές εικόνες στα social media συνεχίζονται κανονικά. Τόνισε ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αναγνωρίσει τα γεγονότα και να μιλήσει γι’ αυτά με όποιον τρόπο μπορεί, χωρίς να επιτρέπει σε προσωπικά οφέλη ή βραβεία να επηρεάζουν την ανθρωπιά του.

Ο σκηνοθέτης έκλεισε με μια χιουμοριστική αναφορά, λέγοντας ότι ίσως χρειαστεί να προμηθευτεί κι άλλες κονκάρδες.