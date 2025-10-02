Το Live News παρουσίασε αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που μια Porsche τυλίγεται στις φλόγες. Το όχημα ήταν παρκαρισμένο ανάμεσα σε δύο παρτέρια, πάνω στην άσφαλτο, μπροστά από ένα κλειστό κατάστημα. Οι φλόγες ξεπερνούν τρεις έως τέσσερις φορές το ύψος του αυτοκινήτου, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί σκεπάζουν την περιοχή.

Ο ιδιοκτήτης της Πόρσε μιλά στο Live News για τα γεγονότα.

«Με το που φτάνω στο φανάρι εκεί αρχίζουν και θολώνουν τα τζάμια, δεξιά και αριστερά οδηγού και συνοδηγού από έξω, άρα για να θολώνουν τα τζάμια από έξω, αυτό ήταν κάπνα. Η μυρωδιά ανέβαινε μέσα στην καμπίνα, κατευθείαν περνάω με κόκκινο και έρχομαι και παρκάρω στο πάρκινγκ της διπλανής εταιρείας γιατί το δικό μου ήταν γεμάτο και με το που παρκάρω αναφλέγεται».

«Προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα, να μην ανοίγει με τίποτα. Παίρνω τα κλειδιά, τα απλά κλειδιά στο χέρι μου, προσπαθώ να σπάσω το τζάμι, δεν έσπαγε με τίποτα, κλωτσιές, μπουνιές, με τίποτα. Η φωτιά μεγάλωνε, η μυρωδιά μέσα. Δεν είχα φωτιά στην καμπίνα αλλά είχα μυρωδιά. Κάποια στιγμή, ύστερα από τις 15, 20, 40, 80 , 100 φορές που έπαιζα με τον μεντεσέ της πόρτας, ξεκλειδώνει και με το που βγαίνω κάνει ένα μπαμ» συνεχίζει.

Ο πραγματογνώμονας Κωνσταντίνος Μαντές αναφέρει στην εκπομπή:

«Έχουμε το χαρτί από την Πυροσβεστική η οποία μας το έστειλε επίσημο και γράφει ότι το αυτοκίνητο πήρε φωτιά από βραχυκύκλωμα. Δεν μας απαντήσανε ποτέ, πέρσι μια ίδια Porsche πήγαινε με 195 χιλιόμετρα στη Λεμεσό και για κάποιο λόγο δεν ξέρει κανένας μάλλον ξέρει μέχρι που θα σας πω δεν ήξερε έφυγε από τον δρόμο ντελάπαρε καταστράφηκε πέθανε ο άνθρωπος».

Τώρα ο ιδιοκτήτης ζητά εξηγήσεις καθώς όπως λέει δεν τον ενδιαφέρει το οικονομικό, αφού το αμάξι που είχε πάρει μεταχειρισμένο είναι ασφαλισμένο.