Σε χθεσινό ρεπορτάζ του Reuters αναφέρεται ότι η Porsche σημειώνεται ότι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: η επιβράδυνση της αγοράς της Κίνας, τεχνικά και πολιτικά εμπόδια στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και η αβεβαιότητα που προκαλεί η πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ιδίως υπό την επιρροή του Τραμπ, επηρεάζουν τις καθορισμένες κατευθύνσεις της φίρμας.

Η εταιρεία είχε ήδη προγραμματίσει σημαντικά αρχικά βήματα για τα ηλεκτρικά μοντέλα της, αλλά σύμφωνα με πηγές, κάποιες καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι μεγαλύτερες απαιτήσεις κανονιστικών προδιαγραφών δημιουργούν επιπλέον κόστη.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι μετοχές της Porsche θα δεχτούν πίεση, ειδικά εάν η εταιρεία δεν επιταχύνει την παραγωγή ή δεν βρει λύσεις για την πρόσβαση πρώτων υλών ή υποδομών φόρτισης.

Παρά τις προκλήσεις, η Porsche δηλώνει ότι δεν θα μετατοπίσει τους στόχους της, αλλά ενδέχεται να αναπροσαρμόσει χρονοδιαγράμματα κυκλοφορίας και επενδύσεων, διατηρώντας όμως την κατεύθυνση προς την ηλεκτροκίνηση και τη βιωσιμότητα.