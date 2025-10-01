Ο Πανιώνιος είχε απόψε μια ιστορική στιγμή, επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πρώτο αντίπαλο την γερμανική Τσέμνιτς στο EuroCup. Η ομάδα του Λούκα Παβίσεβιτς επικράτησε με 89-86, σε ένα παιχνίδι γεμάτο συγκινήσεις και ανατροπές.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους «κυανέρυθρους», με τρίποντο του Σταρκς και άριστη εμφάνιση του Μιχάλη Λούντζη, που έφερε το πρώτο δεκάλεπτο στο εντυπωσιακό 30-13. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 44-37, αλλά ο Πανιώνιος κράτησε τον έλεγχο με άψογη αμυντική λειτουργία.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Τσέμνιτς να περνάει μπροστά για πρώτη φορά στο 25ο λεπτό και τον Πανιώνιο να δυσκολεύεται. Με ηγετικές εμφανίσεις των Τσαλμπούρη, Σταρκς, Λούντζη και Χαντς, η ελληνική ομάδα κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση.

Στην επιπλέον περίοδο, ο Χαντς με απίθανα σουτ διαμόρφωσε το τελικό 89-86, χαρίζοντας στον Πανιώνιο την πρώτη νίκη του φετινού EuroCup και μια ιστορική επιστροφή στις ευρωπαϊκές πίστες.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 49-45, 57-66, 77-77, 89-86