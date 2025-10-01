Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως το σενάριο αποχώρησης του Σεργκέι Ρεμπρόφ από την εθνική Ουκρανίας, προκειμένου να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, απομακρύνεται.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας και εμβληματική μορφή του ουκρανικού ποδοσφαίρου, Αντρέι Σεφτσένκο, φέρεται αμετακίνητος στη θέση του και δεν προτίθεται να συζητήσει λύση συνεργασίας με τον Ουκρανό τεχνικό.

Όπως αναφέρει το sport.ua, ο Ρεμπρόφ θα συνεχίσει κανονικά στο τιμόνι της εθνικής ομάδας, ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό η παρουσία του Χρήστου Κόντη στον πάγκο ενισχύεται συνεχώς, με όλο και περισσότερους να υποστηρίζουν το ενδεχόμενο παραμονής του στην τεχνική ηγεσία.