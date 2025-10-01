Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στην αποστολή του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, Global Sumud Flotilla, ο οποίος πλησιάζει τη Γάζα. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καλεί την κυβέρνηση «να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και εκβιασμών που εξαπολύει».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ «βάρβαρο και απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι «παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος». Παράλληλα, επικρίνει τη στάση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι «αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η αποστολή να φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό της. Τονίζει μάλιστα ότι «η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα».

«Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.