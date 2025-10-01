Δύο είναι τα επόμενα ορόσημα για το ελληνικό ΥΠΕΞ μετά την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τα όσα διαδραματίστηκαν τα προηγούμενα 24ωρα σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, με την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν και την αποτίμηση της συνάντησης Ερντογάν – Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπό το πρίσμα πάντα των όσων συμβαίνουν στη Γάζα.

Έχοντας επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη, όπου ολοκλήρωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης σειρά επαφών με ομολόγους του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχεδιάζει να ενημερώσει την Παρασκευή το πρωί (3/10) το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων επί των τελευταίων εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική με έμφαση στα ελληνοτουρκικά, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και την κατάσταση στη Γάζα. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, είναι βέβαιο πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα ζητήσουν περισσότερη πληροφόρηση για επιμέρους ζητήματα, όπως το παρόν και το μέλλον της πορείας του ελληνοτουρκικού διαλόγου ενώ δεν αποκλείεται να θελήσουν να καταθέσουν ανησυχίες και προβληματισμούς, που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει μέσω ανακοινώσεών τους τις προηγούμενες μέρες.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει επιπλέον και για τις επικείμενες τριμερείς συναντήσεις που θα έχει έως το τέλος του έτους σε συνέχεια τριμερών επαφών που είχε τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα, για την τριμερή που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία με τους ομολόγους του από Συρία και Κύπρο και την τριμερή που θα διεξαχθεί στο Αμμάν με τους ομολόγους του από Κύπρο και Ιορδανία.

Επόμενος – κεντρικό – σταθμός για την ελληνική εξωτερική πολιτική η ενημέρωση της βουλής για όλα τα κρίσιμα ζητήματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία φαίνεται να «κλειδώνει» για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Η εν λόγω προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με την εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο προγραμματίζεται έπειτα από αίτημα του πρωθυπουργού ο οποίος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να οργανωθεί ειδική συνεδρίαση, με την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για θεματικές όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και οι εξελίξεις στη Γάζα.

Πρώτος είχε καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως διαδικασία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο, το δικό του αίτημα επικεντρωνόταν στα όσα τεκταίνονται στη Γάζα ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατ’ ουσίαν ζήτησε να «ανοίξει» ο διάλογος και σε άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, από το βήμα του ΟΗΕ σκιαγράφησε ήδη τη γεωπολιτική συγκυρία και τον ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, ως «πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος σε μια ταραγμένη περιοχή». Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα σέβεται τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες ενώ, όσον αφορά συγκεκριμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, έμφαση έδωσε στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην περιοχή.

Κεντρικός στόχος και των δύο διαδικασιών ενημέρωσης από ΥΠΕΞ και πρωθυπουργό, προς εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων και εθνική αντιπροσωπεία αντίστοιχα, αποτελεί αναμφίβολα η αναλυτική και ψύχραιμη αποτίμηση των όσων έχει ήδη επιτύχει η Ελλάδα στον τομέα εξωτερικής πολιτικής (για τον οποίο δέχεται πυρά τόσο από την αντιπολίτευση αλλά και εσωκομματικά).

Άλλα ζητούμενα των επικέιμενων ενημερώσεων επί της ατζέντας της εξωτερικής πολιτικής η αποσαφήνιση «θολών» σημείων που ίσως έχουν προκύψει μετά τη Νέα Υόρκη, ιδίως στο τρίγωνο «Αθήνα – Άγκυρα – Ουάσιγκτον», καθώς και η παρουσίαση ενός οδικού χάρτη για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας στη γεωπολιτική σκακιέρα, με βέβαιη επιδίωξη από πλευράς κυβέρνησης τη μέγιστη δυνατή συναίνεση από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.