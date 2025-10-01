Tι μπορεί να συνδέει την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας με τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο με την αθηναϊκή Τριλογία;

Η απάντηση θα δοθεί το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, στον περίπατο μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την ανάδειξη του κοινού πολιτιστικού προσώπου Ελλάδας-Κύπρου, τη συμβολή της Κύπρου στους εθνικούς αγώνες, την πνευματική ανάπτυξη του Ελληνισμού, καθώς και τη στήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στις ιστορικές περιπέτειες και τα δεινά της Κύπρου.

Με ξεναγό την Παυλίνα Ραουζαίου και αφετηρία την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής οι συμμετέχοντες στον περίπατο θα θυμηθούν τα υπέροχα πλάνα της Αθήνας που απαθανάτισε από την περιοχή της Νεάπολης ο Μιχάλης Κακογιάννης στην ταινία του «Κυριακάτικο ξύπνημα» και αποτύπωσε λογοτεχνικά ο Κώστας Μόντης.

Η δεύτερη στάση θα είναι μπροστά από την «Τριλογία», όπου θα γίνει αναφορά σε μερικούς από τους σημαντικότερους Κυπρίους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ακαδημαϊκούς, με τη μεγάλη προσφορά στα Γράμματα και τον Πολιτισμό, μεταξύ των οποίων τον θεμελιωτή του Δημοσίου Δικαίου Νικόλαο Ι. Σαρίπολο και τον δημοσιογράφο και για πολλά χρόνια διευθυντή του Εθνικού θεάτρου Αιμίλιο Χουρμούζιο.

Η τρίτη στάση θα γίνει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, όπου ο Κωστής Παλαμάς, το 1901, απάγγειλε το ποίημά του Κύπρος, καλωσορίζοντας τους Κυπρίους που είχαν έρθει στην Αθήνα με την ευκαιρία της εμποροβιομηχανικής και πολιτιστικής έκθεσης που είχε οργανώσει στο Ζάππειο ο Κύπριος πολιτευτής και ιδρυτής της Παντείου, Γ. Σ. Φραγκούδης.

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αποτελεί την τέταρτη στάση όπου, με αφορμή τα κειμήλια που υπάρχουν, θα γίνει αναφορά στη συμμετοχή της Κύπρου στους Εθνικούς Αγώνες.

Η πέμπτη στάση θα είναι η Πλατεία Συντάγματος, στενά συνδεδεμένη με την έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού στις ιστορικές περιπέτειες της Κύπρου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δύο ιστορικές ομιλίες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, την πρώτη, μετά την επιστροφή του από την εξορία, το 1957 και τη δεύτερη, το 1974, λίγους μήνες μετά την τουρκική εισβολή.

Μετά το πέρας του περιπάτου οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν στο Σπίτι της Κύπρου, όπου θα συναντήσουν τη φιλόλογο Ελένη Αντωνιάδου για να συνομιλήσουν μαζί της και να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους.

Τον περίπατο διοργανώνει το Σπίτι της Κύπρου με την στήριξη της Εταιρείας Φίλων Σπιτιού της Κύπρου, ενώ η σχεδίαση και η υλοποίηση γίνεται από το Discover Greek Culture.

ΙΝFO

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Σημείο Συνάντησης: Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής (Ακαδημίας 67)

10.30 Αναχώρηση

11.30-11.45 Άφιξη στο Σπίτι της Κύπρου

12.00-13.00 Ομιλία και συζήτηση

Μέγιστος Αριθμός συμμετεχόντων στον περίπατο: 30 άτομα. Δήλωση συμμετοχής στο 210 3734915 από Δευτέρα-Παρασκευή: 8.30-14.30.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η συζήτηση στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2α) είναι ανοικτή για όλους.