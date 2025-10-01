Τραγικό θάνατο βρήκε μία 48χρονη γυναίκα στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου ενώ καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της.

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, και από την πτώση η γυναίκα υπέστη σοβαρά πολλαπλά κατάγματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό. H γιατρός προχώρησε σε διασωλήνωση επί τόπου, λόγω της κρίσιμης κατάστασης της τραυματία. Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 48χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.