Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Αρδανίου στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Toyota έφυγε από τον δρόμο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέληξε αναποδογυρισμένο εκτός οδοστρώματος. Σύμφωνα με το e-evros.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, μητέρα και γιος, οι οποίοι επέστρεφαν στην Τουρκία.

Η άτυχη γυναίκα ηλικίας περίπου 60-65 ετών ανασύρθηκε νεκρή από το αυτοκίνητο, ενώ ο γιος της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.