Έξι νεκροί και 663 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των 559 τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Από τους τραυματίες, οι 8 ήταν σοβαρά και οι 655 ελαφρά.

Όπως επισημαίνει η Τροχαία, τα κυριότερα αίτια των δυστυχημάτων ήταν η έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και οι παραβάσεις από πεζούς. Σημαντικό ρόλο στη σοβαρότητα των τραυματισμών είχε και η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τον ίδιο μήνα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν συνολικά 34.316 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 471 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν:

• 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, εκ των οποίων οι 29 σε βαθμό πλημμελήματος,

• 2.918 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

• 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

• 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.952 παραβάσεις για μη χρήση κράνους,

• 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.