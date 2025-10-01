Από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), φέρνοντας σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Κεντρική καινοτομία αποτελεί η έννοια της υποτροπής, όπου οι ποινές για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις πλέον αθροίζονται, οδηγώντας σε αυστηρότερες κυρώσεις τόσο σε χρηματικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και ξεκάθαρο. Η αυστηρότητα δεν στοχεύει στην τιμωρία, αλλά στην πρόληψη. Κάθε παράβαση καταγράφεται και, σε περίπτωση επανάληψής της, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά — όχι μόνο σε χρηματικό επίπεδο, αλλά και διοικητικά, από την αφαίρεση διπλώματος μέχρι και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της πράξης.

Αναλυτικά οι αλλαγές στον ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

● Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

●Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

● Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

● ‘Αρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

● Πρόστιμο 350Euro, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

● − Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

− Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 – 1,10 g/l)

● − Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

● Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

● Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

●Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

● − Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα

− Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

● Εξαιρέσεις:

1. Επιβίβαση

2. Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)

3. Νυχτερινές ώρες

4. Ταξί Μηδενικών Ρύπων

5. Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

● − Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

− Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

● − Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.

− Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.

Αυτά είναι σημεία στην Αττική όπου θα μπουν 388 «έξυπνες» κάμερες

Οι παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή χρήση κινητού κατά την οδήγηση, θα εντοπίζονται πλέον από 388 «έξυπνες» κάμερες σε όλη την Αττική. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί 24/7, καταγράφοντας εικόνα και βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Οι συσκευές αυτές αποτελούν την πρώτη φάση ενός συνολικού δικτύου 2.000 καμερών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης Τροχαίων Παραβάσεων, με στόχο τη μείωση των τροχαίων και τον περιορισμό των παραβάσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία. Τα σημαντικότερα προβλήματα φαίνεται ότι παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στην Ποσειδώνος. Άλλοι δρόμοι που έχουν επιλεγεί είναι ο Κηφισός, και οι λεωφόροι Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Βασ. Αμαλίας, Συγγρού και Αθηνών.

Οι κάμερες θα διαβιβάζουν σε πραγματικό χρόνο τις κλήσεις στους οδηγούς, είτε μέσω SMS είτε στη προσωπική τους θυρίδα στο Gov.gr, ενώ διαθέτουν δυνατότητα λήψης πέντε φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος των οχημάτων, ώστε να μην φαίνονται οι επιβαίνοντες. Το οπτικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN και πρόσβαση θα έχει μόνο η Αστυνομία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Πού θα βρίσκονται οι 388 κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6

Κηφισού – Λένορμαν – 6

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4

Άλλα σημεία έχουν επιλεγεί σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.