Μεγάλη μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat.

Ειδικότερα, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε ετήσια βάση (σύγκριση με Σεπτέμβριο 2024) μειώθηκε στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% από 2%.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο τρίτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, μαζί με αυτόν της Ιταλίας, μετά την Κύπρο (0%) και τη Γαλλία (1,1%).

Στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο είχαν οι τιμές των υπηρεσιών (αύξηση 3,2% έναντι αύξησης 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τις τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού (αύξηση 3% έναντι αύξησης 3,2%), των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων (0,8% όπως και τον Αύγουστο), ενώ οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν 0,4% έναντι μείωσης 2% τον Αύγουστο.