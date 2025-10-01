Το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ ενδέχεται να καθυστερήσει την ανακοίνωση βασικών οικονομικών εκθέσεων, τις οποίες παρακολουθούν στενά οι χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε σχέδιο έκτακτης ανάγκης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics – BLS), η υπηρεσία που παράγει τις κρατικές οικονομικές εκθέσεις, θα «αναστείλει όλες τις λειτουργίες» σε περίπτωση shutdown.

«Τα οικονομικά δεδομένα που έχουν προγραμματιστεί για δημοσίευση κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα ανακοινωθούν», αναφέρεται στο σχέδιο.

Η επόμενη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση από το BLS είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ενώ η ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται για τις 15 Οκτωβρίου.

Ο οικονομολόγος της Wells Fargo, Michael Pugliese, σημείωσε ότι μετά το τελευταίο πλήρες shutdown το 2013, οι μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση και τον δείκτη τιμών καταναλωτή καθυστέρησαν περίπου δύο εβδομάδες, με τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης να εκτείνονται και στον επόμενο μήνα.

Κατά το μερικό shutdown που ξεκίνησε στα τέλη του 2018, η πρώτη εκτίμηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου καθυστέρησε περίπου ένα μήνα, όπως και τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2018 για τις λιανικές πωλήσεις και τα εισοδήματα και τις δαπάνες των νοικοκυριών, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ευρωπαϊκές αγορές σε μικρή άνοδο εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν μικρή άνοδο κατά το πρώτο στάδιο των συναλλαγών, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούν στενά το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,1% λίγο μετά το άνοιγμα, με τους διαφορετικούς κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.