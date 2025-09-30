Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αντισυνταγματική και πολιτικά υποκινούμενη. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο δήμαρχος της πόλης, Μπράντον Τζόνσον.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε ενώ το Ιλινόι, μαζί με άλλες πολιτείες, έχει προσφύγει κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι παρακρατεί πόρους που προορίζονταν για τη δημόσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση καταστροφών.

Σύμφωνα με τον Πρίτσκερ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ενημέρωσε την Πολιτεία ότι απέστειλε υπόμνημα στο Πεντάγωνο με αίτημα για «την ανάπτυξη 100 στρατιωτών στο Ιλινόι (…) για την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της ICE», της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Ο κυβερνήτης υπενθύμισε ότι αντίστοιχες κινήσεις είχαν προηγηθεί πριν από την έγκριση της ανάπτυξης 200 μελών της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ. «Είναι μια πρόφαση για να φέρουν στρατεύματα στην πόλη και να κανονικοποιήσουν τη στρατιωτικοποίηση των πόλεών μας. Δεν θα το επιτρέψουμε», τόνισε.

Ο δήμαρχος του Σικάγο ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τις κοινότητες μεταναστών. «Θα συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι κοινότητές μας των μεταναστών και των παράτυπων μεταναστών γνωρίζουν ότι είναι προστατευμένες σε αυτή την πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την αντίδραση των τοπικών αρχών, ομοσπονδιακοί πράκτορες με καλυμμένα πρόσωπα αναπτύχθηκαν στους δρόμους του Σικάγο την Κυριακή, παραβλέποντας την πρόσφατη εντολή που απαγορεύει στις δυνάμεις ασφαλείας της πόλης να φορούν μάσκες. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, εκατοντάδες μετανάστες έχουν ήδη συλληφθεί.

Το Σικάγο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι τοπικές αρχές απαγορεύουν στους δημοτικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, να παρέχουν βοήθεια στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι στοχεύει σε αριθμό-ρεκόρ απελάσεων μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των παράτυπων εισόδων στα σύνορα έγινε επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Η επιχείρηση «κεραυνοβόλος επίθεση»

Από τις πρώτες εβδομάδες της επιχείρησης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ, βαριά οπλισμένα μέλη της ICE περιπολούν στο κέντρο του Σικάγο. Παράλληλα, πράκτορες συγκρούονται με διαδηλωτές έξω από το κέντρο καταγραφής μεταναστών στο προάστιο Μπρόντβιου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η υπουργός Παμ Μπόντι ζήτησε από την Εθνοφρουρά να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της ICE στο Σικάγο και το Πόρτλαντ. Σύμφωνα με εσωτερικό email που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η υπηρεσία επιδιώκει να αυξήσει τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλος αριθμός πρακτόρων της ICE έχει σταλεί τις τελευταίες εβδομάδες σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Λος Άντζελες, η Ουάσιγκτον, το Χιούστον, το Νάσβιλ, το Σιάτλ και το Ελ Πάσο, με στόχο τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις συλλήψεων.