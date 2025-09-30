O υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέγκσεθ επέκρινε έντονα την παρούσα κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις, στοχεύοντας προσωπικά στρατιωτική ηγεσία και πολιτικές για την πολυμορφία. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την εικόνα υπέρβαρων αξιωματικών στα ανώτατα κλιμάκια του Πενταγώνου.

«Είναι ντροπή να βλέπουμε υπέρβαρους στρατηγούς και ναυάρχους να κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Η φυσική κατάσταση είναι βασικό στοιχείο στρατιωτικής ηγεσίας. Όσοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων, ας παραιτηθούν», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο υπουργός επανέφερε στο προσκήνιο τις επικρίσεις για τις πολιτικές ένταξης και διαφοροποίησης των τελευταίων δεκαετιών, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για την «παρακμή και την απώλεια πειθαρχίας» εντός του στρατεύματος.

Νέα πρότυπα φυσικής κατάστασης ανά κλάδο

Από το 2025, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ εφαρμόζουν αναθεωρημένα πρότυπα φυσικής κατάστασης, διαφοροποιημένα ανά κλάδο και ρόλο.

Στρατός των ΗΠΑ

Ο νέος έλεγχος φυσικής κατάστασης, Army Fitness Test (AFT), αντικατέστησε επίσημα το Army Combat Fitness Test από την 1η Ιουνίου 2025. Περιλαμβάνει: Άρση βαρών. Κάμψεις. Σπριντ με έλξη βάρους. Κοιλιακούς. Τρέξιμο δύο μιλίων

Οι στρατιώτες σε 21 εξειδικευμένες πολεμικές ειδικότητες υπόκεινται σε ακόμη αυστηρότερα πρότυπα.

Πολεμικό Ναυτικό

Η δοκιμασία φυσικής κατάστασης περιλαμβάνει κάμψεις, πλάκα με αγκώνες και δοκιμασία αντοχής είτε κολύμβηση είτε τρέξιμο.

Πολεμική Αεροπορία

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:Κάμψεις, κοιλιακούς τρέξιμο 1,5 μιλίου και αναλογία μέσης-ύψους

Από το 2026, η αξιολόγηση θα διεξάγεται ανά εξάμηνο, με ετήσιο τρέξιμο δύο μιλίων, το οποίο θα μετράει για το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

Διαστημική Δύναμη

Από την ίδρυσή της το 2019, η Διαστημική Δύναμη βασίστηκε σε πρότυπα της Πολεμικής Αεροπορίας. Από το 2020, έχει αναπτύξει τη δική της Ολιστική Προσέγγιση Υγείας, με στόχο:

Συνεχή φυσική κατάσταση, την βελτιστοποίηση απόδοσης και την μακροπρόθεσμη υγεία και ανθεκτικότητα.

Με πληροφορίες από Reuters