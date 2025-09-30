Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί. Ο σεισμός έγινε στις 23.49 τοπική ώρα (19.49 ώρα Ελλάδας).
To εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο ήταν 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σουτιμπόντο.
⚠Preliminary info: #earthquake (#gempa) about 40 km NE of #Situbondo (#Indonesia) 3 min ago (local time 23:49:46)


Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, τις τελευταίες 24 ώρες, στην Ινδονησία έχουν καταγραφεί 75 σεισμούς μεγέθους, με μέγιστο μέχρι στιγμής αυτόν των 6,1 Ρίχτερ.
Ήταν 8 σεισμοί μεταξύ 4 και 5 Ρίχτερ, 20 σεισμοί μεταξύ 3 και 4 Ρίχτερ, 43 σεισμοί μεταξύ 2 και 3 Ρίχτερ και 3 σεισμοί κάτω των 2 Ρίχτερ, οι οποίοι δεν γίνονται αισθητοί συνήθως.
Ο σεισμός ανοιχτά του Μπαλί είναι ο δεύτερος ισχυρός σεισμός στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικές ώρες, σεισμός 7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στις Φιλιππίνες.
