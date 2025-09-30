Ο Μπάρον Τραμπ, γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια, επέλεξε τον Πύργο Τραμπ για ένα ρομαντικό ραντεβού, σύμφωνα με το Page Six. Για τον λόγο αυτό μάλιστα έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο.

Σύμφωνα με το δήμοσιευμα:

Μια πηγή μας πληροφορεί ότι ο γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ο Μπάρον, είχε πρόσφατα ένα ραντεβού στον Πύργο Τραμπ.

Αν και το να φέρεις το κορίτσι που σου αρέσει σε ένα κτίριο που φέρει το όνομά σου φαίνεται σαν η απόλυτη επίδειξη δύναμης, μαθαίνουμε ότι η επιλογή να γίνει το ραντεβού στο σπίτι ήταν αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

Στην πραγματικότητα, ο 19χρονος, φυλάσσεται τόσο καλά που ολόκληρος ο όροφος έκλεισε για να μπορέσει να έχει το ρομαντικό ραντεβού, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα.

Ο νεαρός Τραμπ ζει στην Ουάσινγκτον. Η εφημερίδα New York Post δημοσίευσε αποκλειστικά ότι ο Μπάρον διαμένει στον Λευκό Οίκο ενώ παρακολουθεί μαθήματα στο παράρτημα της Νέας Υόρκης στο πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μια πηγή είπε στο People: «Είναι στο [Stern School of Business του NYU], οπότε μελετάει επιχειρήσεις με κάποιο τρόπο.Είναι πολύ δημοφιλής στις γυναίκες. Είναι ψηλός και όμορφος. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να τον βρίσκουν αρκετά ελκυστικό».

Τον Απρίλιο, μια πηγή είπε στο Page Six ότι ο Μπάρον δεν μπορούσε να δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του στους νέους φίλους του στο κολέγιο από φόβο ότι θα διαρρεύσει στο κοινό, και αντ’ αυτού συνομιλούσε με τους φίλους του στην πλατφόρμα συνομιλίας της κονσόλας παιχνιδιών Xbox.

«Είναι η λύση του», είπαν, «Ακόμα προσπαθεί να βρει μια λύση».

Εξήγησαν ότι, όσον αφορά τον προσωπικό του αριθμό, «δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι αξίζει».

«Αν οι άνθρωποι πάρουν τον αριθμό, θα τον δώσουν σε άλλους και τότε ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα τον καλούν ασταμάτητα», είπαν και πρόσθεσαν «Θα πρέπει να αλλάζεις συνεχώς τον αριθμό και θα γίνει ένα ατέλειωτο παιχνίδι».

Ο νεαρός Τραμπ φέρεται επίσης να χρησιμοποιεί το Discord για να μιλάει με τους φίλους του.