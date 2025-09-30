Επιτέλους τζάμπολ για την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη, με τον πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό να φιλοξενείται στη Χώρα των Βάσκων απόψε (30/9) απο την τοπική Μπασκόνια.

Στόχος για τους «ερυθρόλευκους» φυσικά η νίκη, για την καλύτερη δυνατή εκκίνηση, απέναντι όμως σε έναν αντίπαλο που δεν θυμίζει σε πολλά το περσινό σύνολο.

Η Μπασκόνια την περασμένη σεζόν τερμάτισε στη 14η θέση της Euroleague και φέτος στοχεύει σε μια σαφώς καλύτερη πορεία. Με νέο προπονητή στον πάγκο και αρκετά «φρέσκα» πρόσωπα στο ρόστερ, η ομάδα της Βιτόρια γυρίζει σελίδα.

Μετά την αποχώρηση του πολύπειρου Πάμπλο Λάσο, τα ηνία ανέλαβε ο 41χρονος Ιταλός Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος έρχεται από μια πετυχημένη θητεία στην Τρέντο και ετοιμάζεται για την πρώτη του εμπειρία σε επίπεδο Euroleague.

Ο Γκαλμπιάτι οδήγησε την Τρέντο στην τέταρτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, παρουσιάζοντας ένα σύνολο με ταχύτητα, ένταση και έντονη έμφαση στους νεαρούς παίκτες. Το ίδιο στυλ θέλει να περάσει και στη Μπασκόνια, γνωρίζοντας όμως πως η πρόκληση δεν θα είναι εύκολη.

Το καλοκαίρι η Μπασκόνια πρόσθεσε τους Κλέμεν Φρις, Ρόντιονς Κούρουκς, Ράφα Βιγιάρ, Ματέο Σπανιόλο, Χαμιντού Ντιάλο, Μαμαντί Ντιακιτέ και Μάρκους Νόουελ. Οι Σπανιόλο και Νόουελ δίνουν ενέργεια και δημιουργία στην περιφέρεια, ενώ οι Κούρουκς και Ντιάλο ανεβάζουν επίπεδο στα φόργουορντ με αθλητικότητα και ποιότητα.

Οι νεαροί Φρις και Βιγιάρ θεωρούνται επενδύσεις για το μέλλον. Το βασικό ερώτημα παραμένει αν η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να «πληγώσει» την ομάδα στο ξεκίνημα, μέχρι να βρεθεί η χημεία και να μπει σε εφαρμογή το πλάνο του νέου κόουτς.