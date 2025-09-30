Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη «μάχη» με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο Μικέλ Αρτέτα στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ενώ παράλληλα σχολίασε και την πίεση που συνοδεύει τη φετινή πορεία των «κανονιέρηδων» στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Αύριο θα είναι πολύ δύσκολα. Ξέρουμε πόσο σημαντική θα είναι η φόρμα εντός έδρας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και αύριο έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε καλά».

Για την πίεση στο φετινό Champions League: «Έχουμε την ίδια φιλοδοξία, η οποία είναι να προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι και να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη διοργάνωση. Θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια».

Για την κατάσταση του ρόστερ ενόψει του αγώνα: «Καμία έκπληξη. Ο Ινκάπιε και ο Νόνι είναι ακόμα εκτός. Δεν υπάρχουν νέα, οι υπόλοιποι είναι όλοι καλά».