Οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους κινηματογραφική επιτυχία. Η 20th Century Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι το σίκουελ της ταινίας The Simpsons Movie θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από αφίσα με την υπογραφή του δημιουργού Ματ Γκρέινινγκ (Matt Groening). Σε αυτήν, το χέρι του Homer Simpson απλώνεται για να αρπάξει ένα ντόνατ διακοσμημένο με τον αριθμό «2», ενώ εμφανίζεται το σλόγκαν «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Η εμβληματική σειρά έκανε πρεμιέρα το 1989 και παρακολουθεί την καθημερινότητα της οικογένειας Simpson – του Homer, της Marge και των παιδιών τους Bart, Lisa και Maggie – στην φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η σειρά κατέχει τον τίτλο της μακροβιότερης παραγωγής κινουμένων σχεδίων στην prime-time ζώνη της αμερικανικής τηλεόρασης. Με σχεδόν 800 επεισόδια σε 36 χρόνια, βρίσκεται ήδη στην 37η σεζόν και έχει ανανεωθεί μέχρι την 40ή, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει και το φινάλε της.

Η πρώτη ταινία The Simpsons Movie, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Σίλβερμαν (David Silverman), έκλεισε με χαρακτηριστικό τρόπο, όταν στους τίτλους τέλους το σχεδόν πάντα σιωπηλό μωρό Maggie ψιθύρισε: «Συνέχεια;».