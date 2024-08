Μορφές μοναδικές. Καρτούν από το μέλλον. Εδώ και καιρό όμως έχουν και τη φήμη νέου… Νοστράδαμου. Η μακροχρόνια σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» έχει γίνει must και για τις προβλέψεις της! Από την πρεμιέρα της το 1989, έχει παρουσιάσει αρκετές σκηνές και πλοκές που αργότερα έγιναν πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο. Σε 35 σεζόν και 768 επεισόδια, οι Simpsons του Fox, ενώ αποτέλεσαν το θεμέλιο της σύγχρονης κωμωδίας, είχαν πολλές σκηνές που έχουν εκδηλωθεί στην πραγματική ζωή. Το «Hollywood Reporter» συγκέντρωσε περισσότερα από 30 επεισόδια που… καρποφόρησαν στον τρισδιάστατο κόσμο μας.

Πρώτο και καλύτερο; Σε ένα επεισόδιο του 2000 με τίτλο «Bart to the Future», η Lisa Simpson είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναφέρει αδιάφορα: «Κληρονομήσαμε αρκετά τη στενότητα του προϋπολογισμού από τον Πρόεδρο Τραμπ». Αρχικά ήταν μια αναφορά στον Τραμπ που επιχειρούσε να κατέβει ως υποψήφιος του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος. Aυτή η ατάκα απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος το 2016. Φέτος ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2024 – που, παρεμπιπτόντως, είναι η χρονιά που είχαν αρχικά προβλέψει οι Simpsons. Στο ίδιο επεισόδιο, η Λίζα φορά μοβ παντελόνι, λευκές πέρλες, παρόμοια με αυτά που φορούσε η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις στα εγκαίνια του 2021.

Στο επεισόδιο «When You Dish Upon a Star» του 1998, εμφανίζεται ένα σήμα που αποκαλύπτει ότι η 20th Century Fox είναι τμήμα της Walt Disney Co. Δύο δεκαετίες αργότερα, το 2019, η Disney ολοκλήρωσε την εξαγορά της 21st Century Fox. Αν και πάντα σπεύδει να κοροϊδεύει τη μητρική της εταιρεία, η σειρά σίγουρα δεν περίμενε ότι η Fox θα πουλούσε στη The Walt Disney Co. τον Ιούλιο του 2018, φέρνοντας τώρα τον Χόμερ Σίμπσον και τον Μίκι Μάους στο ίδιο σπίτι.

Υποβρύχια Κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης (Σεζόν 17, # 10: «Homer’s Paternity Coot»): Σε αυτό το επεισόδιο, ο Χόμερ πιστεύει ότι ένας άντρας που ονομάζεται Μέισον Φέρμπανκς είναι ο από καιρό χαμένος βιολογικός πατέρας του. Οι δυο τους ξεκινούν μια περιπέτεια σε μικρά υποβρύχια για να προσπαθήσουν να βρουν τον θησαυρό σε ένα βυθισμένο πλοίο που ονομάζεται «Piso Mojado». Ο Χόμερ κολλάει στα κοράλλια και τα επίπεδα οξυγόνου του συνεχίζουν να πέφτουν. Χάνει τις αισθήσεις του και ξυπνά τρεις μέρες αργότερα σε ένα νοσοκομείο. Τον Ιούνιο του 2023, πολλοί θαυμαστές της σειράς παρατήρησαν τους παραλληλισμούς με την πραγματική εξαφάνιση του υποβρυχίου «OceanGate» που μετέφερε πέντε επιβάτες για να δουν το ναυάγιο του «Τιτανικού» στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού. Τρομακτικό…

Στο «Lisa’s Wedding» του 1995, ένας χαρακτήρας χρησιμοποιεί ένα ρολόι που λειτουργεί παρόμοια με τα σημερινά έξυπνα ρολόγια. Μια άθλια πρόταση γάμου από τον φίλο της Λίζα, τον Χιου, τον παρακινεί να πάρει τηλέφωνο μιλώντας στο ρολόι του. Το 2013, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά έξυπνα ρολόγια με αναγνώριση φωνής, σώζοντας σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Τα smart watches είναι εδώ!

Το 1998 στο επεισόδιο «The Wizard of Evergreen Terrace», ο Χόμερ Σίμπσον γράφει μια πολύπλοκη εξίσωση σε έναν πίνακα. Αρκετά χρόνια αργότερα, παρατηρήθηκε ότι η εξίσωση μοιάζει πολύ με τον πραγματικό τύπο για το Σωματίδιο Χιγκς, που ανακαλύφθηκε το 2012.

Στο επεισόδιο «Lisa Goes Gaga» (2012), η Lady Gaga εμφανίζεται να κατεβαίνει από τον ουρανό σε μια παράσταση. Το 2017, η εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl περιλάμβανε μια παρόμοια κίνηση.

Το 1997 στο «Lisa’s Sax» υπάρχει βιβλίο με τίτλο «Curious George and the Ebola Virus.» Αν και ο Εμπολα είχε ανακαλυφθεί πριν από αυτό, η πρόβλεψη προηγήθηκε της σημαντικής επιδημίας του ιού στη Δυτική Αφρική το 2014.

Στο επεισόδιο «Treehouse of Horror XIX» του 2008 ο Χόμερ προσπαθεί να ψηφίσει Ομπάμα σε μια προβληματική μηχανή ψηφοφορίας που αλλάζει την ψήφο του. Στις εκλογές του 2012, αναφέρθηκαν πραγματικά περιστατικά.

Το 1993 στο επεισόδιο «Springfield», ένας χαρακτήρας που μοιάζει με τον Roy Horn από το σόου Siegfried & Roy δέχεται επίθεση από μια τίγρη. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Horn δέχθηκε επίθεση από μια τίγρη κατά τη διάρκεια παράστασης.

Εναν χρόνο μετά, στο «Lisa on Ice», η συσκευή Apple Newton μεταφράζει λανθασμένα μια σημείωση σε «eat up Martha». Αυτή είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που οι Simpsons όχι μόνο έκαναν μια πρόβλεψη αλλά συνέβαλαν ενεργά σε γεγονότα. Ο Dolph γράφει «Beat up Martin» αλλά το κείμενο στη συνέχεια μεταφράζεται σε «Φάε, Μάρθα», μια σαφής μομφή στην αυτόματη διόρθωση του PDA. Πηγές ισχυρίζονται ότι χρόνια αργότερα, όταν η Apple δούλευε στο πληκτρολόγιο του iPhone, οι υπάλληλοι γνώριζαν ότι αυτό ήταν το σημείο που έπρεπε να προσέξουν.

Προέβλεψαν και την οικονομική κρίση της Ελλάδας! Ηταν στο επεισόδιο «Politically Inept, With Homer Simpson». Το 2013 Χόμερ εμφανίζεται σε μια εκπομπή ειδήσεων όπου αναφέρεται, «Η Ευρώπη βάζει την Ελλάδα στο eBay». Κάτι που δεν απείχε από την ελληνική πραγματικότητα με τα δυσάρεστα γεγονότα της επόμενης τριετίας.

Στο «You Don’t Have to Live Like a Referee» ο Χόμερ γίνεται διαιτητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκαλύπτει εκτεταμένη διαφθορά στη FIFA. Αν και μπαίνει στον πειρασμό, αποφασίζει να κάνει σφυρίξει δίκαια, οδηγώντας στη Γερμανία στο να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Γερμανοί όντως κατέκτησαν το Μουντιάλ, αλλά αυτό που ακολούθησε το 2015 ήταν θλιβερό. Η αστυνομία έκανε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της FIFA εν μέσω κατηγοριών για δωροδοκία, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αρκετοί αξιωματούχοι της FIFA συνελήφθησαν για διαφθορά.

Το 2010 στο «Boy Meets Curl», ο Χόμερ και η Μαρτζ συμμετέχουν στο curling στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και κερδίζουν χρυσό για τις ΗΠΑ. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2018, η ανδρική ομάδα των ΗΠΑ κέρδισε το πρώτο της ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στο άθλημα.

Ενα επεισόδιο του 1995, «Lisa’s Wedding», δείχνει μια φουτουριστική γραμμή στον ουρανό του Λονδίνου, περιλαμβάνοντας έναν ουρανοξύστη που μοιάζει εκπληκτικά με το The Shard, που ολοκληρώθηκε το 2009.

Σε ένα επεισόδιο του 2014, χαρακτήρας που μοιάζει με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον εμφανίζεται να αιωρείται στο Διάστημα. Επτά χρόνια αργότερα, πέταξε στο Διάστημα με το διαστημόπλοιο της Virgin Galactic.

Το 2010, το επεισόδιο «Elementary School Musical» προέβλεψε τον καθηγητή του MIT Μπενγκτ Χόλμστρομ ως νικητή του Νομπέλ Οικονομίας. Εξι χρόνια μετά το πήρε!

Σε ένα επεισόδιο του 1990, «Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish», ο Μπαρτ πιάνει ένα ψάρι με τρία μάτια κοντά στο Πυρηνικό Εργοστάσιο του Σπρίνγκφιλντ. Ενα πραγματικό ψάρι με τρία μάτια αλιεύθηκε στην Αργεντινή το 2011, κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο.

Το 1994 υπάρχει διαγωνισμός Miss Universe όπου στέφεται λάθος νικήτρια. Το 2015, ο παρουσιαστής Steve Harvey ανακοίνωσε λανθασμένα τη νικήτρια κατά τη διάρκεια του Miss Universe.

Στο «Itchy & Scratchy & Marge», το άγαλμα του Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγελου εμφανίζεται να φοράει παντελόνια. Το 2016, υπήρξε δημόσια συζήτηση στη Ρωσία για το αν θα πρέπει να λογοκριθεί ένα αντίγραφο του αγάλματος λόγω γυμνότητας.

Το επεισόδιο «E-I-E-I-(Annoyed Grunt)» το 1999 δείχνει ντομάτες να μεταλλάσσονται έπειτα από έκθεση σε ακτινοβολία. Παρόμοιες μεταλλάξεις παρατηρήθηκαν σε περιοχές κοντά σε πυρηνικά ατυχήματα.

Το 1991, στο επεισόδιο «Bart Gets Hit by a Car», ο Λάιονελ Χατζ προσφέρει στον Χόμερ Σίμπσον ένα ζευγάρι «ακουστικά burger». Το ζήσαμε κι αυτό!

Στο «The Simpsons Movie» το 2007 γίνεται αστείο από τη Μαρτζ για την κυβέρνηση που παρακολουθεί τηλεφωνικές κλήσεις. Εξι χρόνια αργότερα, ο Εντουαρντ Σνόουντεν αποκάλυψε πολλά μυστικά προγράμματα παρακολούθησης από την υπηρεσία πληροφοριών.

Το 2007, η Λίζα γίνεται ακτιβίστρια και καταγγέλλει την κυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η ιστορία έχει συγκριθεί με την πραγματική άνοδο της Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία ξεκίνησε την απεργία της για το κλίμα το 2018.

Στο «Lisa’s Wedding», (1995) προβλέπεται η χρήση βιντεοκλήσεων. Το Skype και το Zoom τη δικαίωσαν.

Το 1990, στο «The Mansion Family», ένας πολυέλαιος πέφτει. Συνέβη το 2014 σε μια πρεσβεία.

Στο «The Simpsons Spin-Off Showcase», οι Simpsons το 1997 προβλέπουν μια μεγάλη πτώση στο χρηματιστήριο. Ττο 2008 και το 2020 βγήκαν διπλά αληθινοί.

Στο επεισόδιο «Lisa’s Wedding», η Lisa αναφέρει ότι τα δεδομένα της αποθηκεύονται σε ένα «cloud», προβλέποντας την εμφάνιση των υπηρεσιών αποθήκευσης στο Διαδίκτυο όπως το Google Drive και το iCloud. Από το 1995!

Σε πολλά επεισόδια, η αγάπη του Χόμερ για τα ντόνατς παρουσιάζεται με υπερβολικό τρόπο, κάτι που καθρέφτισε την τεράστια δημοφιλία τους στις ΗΠΑ.

Το 2012, ρομπότ αντικαθιστούν τους εργαζόμενους, μια πρόβλεψη που αντικατοπτρίζει την αυξημένη αυτοματοποίηση στη σύγχρονη βιομηχανία.

Το 2014 ο Χόμερ πέφτει στον καταρράκτη του Νιαγάρα με ένα βαρέλι. Το 2019, ένας άντρας επέζησε μιας πραγματικής πτώσης στον καταρράκτη χωρίς καμία προστασία.

Σε άλλο επεισόδιο του 1995, ένας χαρακτήρας αναφέρει ότι τα πιστωτικά στοιχεία μπορεί να πωλούνται στο Διαδίκτυο, προμηνύοντας τα προβλήματα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Στο «Lisa the Greek», η Λίζα προέβλεψε σωστά ότι οι Washington Redskins θα κερδίσουν το Super Bowl, ενώ η σειρά έβαλε τον Χόμερ να κλέβει λίπος και να το πουλάει για βιοντίζελ. Το 1999…

