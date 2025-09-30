Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε ότι έγινε γιαγιά, μιλώντας σε πρόσφατη συνέντευξή της στο δημοφιλές podcast «SmartLess». Η βραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις ότι πέρυσι υποδέχθηκε το πρώτο της εγγόνι.

Η Φάιφερ εξήγησε πως η νέα αυτή οικογενειακή πραγματικότητα επηρεάζει τον τρόπο που βλέπει την καριέρα της. Όπως είπε, δεν έχει πλέον «ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη δουλειά και να μην είναι παρούσα» κοντά στους δικούς της ανθρώπους.

«Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εμπειρία είναι «ονειρεμένη».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, αν γνώριζε νωρίτερα για τον ερχομό του εγγονιού της, ίσως να είχε οργανώσει διαφορετικά το πρόγραμμά της. Ωστόσο, δήλωσε ευγνώμων για όλα τα επαγγελματικά πρότζεκτ που ανέλαβε το τελευταίο διάστημα.

«Αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόση δουλειά, αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», είπε, σημειώνοντας ότι η αποδέσμευσή της από το άγχος της παραγωγής την έκανε πιο δημιουργική.

Παρά τη συγκινητική αποκάλυψη, η Φάιφερ κράτησε χαμηλούς τόνους για την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς της, αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το εγγόνι της ή ποιο από τα δύο παιδιά της έγινε γονέας. Η ίδια έχει αποκτήσει την Κλαούντια και τον Τζον από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι.

Νέα επαγγελματικά σχέδια

Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, η Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά «The Madison», spin-off του «Yellowstone», που θα προβληθεί στο Paramount+. Εκεί θα έχει και ρόλο εκτελεστικής παραγωγού.

Παράλληλα, θα εμφανιστεί στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ θα συμμετάσχει και στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Margo’s Got Money Troubles» της Ρούφι Θορπ για το Apple TV+, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.