Ο Αντώνης Ρέμος κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μια ξεχωριστή συναυλία που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και ήταν sold out. Στη σκηνή υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Jack Savoretti, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής παρουσίασε αγαπημένα τραγούδια του, με το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά μαζί του. Ανάμεσα σε αυτά ήταν τα «Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου» και «Προσωπικά».

Στη μεγάλη συναυλία έδωσαν το παρών πολλά γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους η σύντροφος του Αντώνη Ρέμου, Υβόννη Μπόσνιακ, συνοδευόμενη από την κουμπάρα τους, Μαρία Μπεκατώρου.

Η συγκίνηση του Αντώνη Ρέμου για τη Μαρινέλλα

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ερμηνεία του τραγουδιού «Καμιά Φορά», που έχει συνδεθεί με τη σπουδαία Μαρινέλλα. Ο Αντώνης Ρέμος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, αφιερώνοντας την εμφάνιση αυτή στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε ο τραγουδιστής, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής καθώς ξεκινούσε την ερμηνεία του.