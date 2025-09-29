Σχεδόν 400 μετανάστες διασώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε επιχειρήσεις στα ανοικτά των γαλλικών ακτών, ενώ επιχειρούσαν να περάσουν στη Βρετανία με αυτοσχέδια πλεούμενα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Σάββατο, περίπου 220 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μπουλόν-σιρ-Μερ, τη Διέπη και το Καλαί. Δύο γυναίκες από τη Σομαλία έχασαν τη ζωή τους παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, πέντε τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ αρκετοί εμφάνισαν συμπτώματα υποθερμίας.

Την Κυριακή, τουλάχιστον 176 μετανάστες διασώθηκαν, ανάμεσά τους αρκετοί τραυματίες. Ένας έφηβος που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Επιπλέον, το Σάββατο το πρωί εντοπίστηκε νεκρός ένας ακόμη μετανάστης στην περιοχή Γκραβελίν. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Δουνκέρκης, ο θάνατός του πιθανόν είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Ο συνολικός απολογισμός ανεβάζει σε τουλάχιστον 27 τον αριθμό των νεκρών σε τέτοιες απόπειρες παράνομης διέλευσης στα γαλλοβρετανικά σύνορα από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παρά την ενίσχυση των γαλλικών μέσων με τη χρηματοδοτική στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αναχωρήσεις συνεχίζονται. Από τις αρχές του έτους, πάνω από 32.000 άτομα έχουν φτάσει στις βρετανικές ακτές με μικρά σκάφη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι μόνο το Σάββατο 895 μετανάστες έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με 12 πλεούμενα, δηλαδή περίπου 75 άτομα ανά σκάφος, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός.

Η νέα συμφωνία Λονδίνου – Παρισιού

Τον Αύγουστο τέθηκε σε ισχύ νέα μεταναστευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Προβλέπει ανταλλαγές μεταναστών με βάση την αρχή «ένας προς έναν»: για κάθε επιστροφή από τη Βρετανία, το Λονδίνο δέχεται έναν μετανάστη από τη Γαλλία μέσω νόμιμης διαδικασίας.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή έχει δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις και θεωρείται πιθανός στόχος νομικών προσφυγών. Μέχρι στιγμής, ο αντίκτυπός της παραμένει περιορισμένος, καθώς δεν αποτρέπει τη μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών από το να επιχειρήσουν τον επικίνδυνο διάπλου της Μάγχης.