Το 2025 ο κόσμος έχει αφήσει πίσω του τα lockdown και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς της πανδημίας,το Αζερμπαϊτζάν παραμένει η μοναδική χώρα που συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χερσαία σύνορά της, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα καραντίνας.

Ενώ ο πλανήτης έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, με τον τουρισμό να ανακάμπτει και τις μετακινήσεις να διεξάγονται χωρίς περιορισμούς, η κυβέρνηση του Μπακού έχει αποφασίσει να παρατείνει έως την 1η Ιανουαρίου 2026 το καθεστώς αυστηρών ελέγχων στα χερσαία σύνορα.

Η είσοδος και η έξοδος από τη χώρα επιτρέπονται μόνο μέσω αεροπορικών μετακινήσεων, περιορίζοντας ουσιαστικά τους επισκέπτες στα αεροδρόμια, ενώ οι χερσαίες μετακινήσεις απαγορεύονται, εκτός από περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η απόφαση αυτή, που αιτιολογείται με την ανάγκη αποφυγής ενδεχόμενων επιπτώσεων από την πανδημία, έχει προκαλέσει έκπληξη και εντυπώσεις σε μια εποχή που οι περισσότερες χώρες έχουν άρει όλα τα περιοριστικά μέτρα εδώ και χρόνια.

Η πολιτική αυτή κρατά το Αζερμπαϊτζάν σε μια ιδιότυπη απομόνωση, συμβολίζοντας μια χώρα που παραμένει «ερμητικά κλειστή», σε μια ήδη ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.

Παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις, η χώρα έχει κάνει κάποιες εξαιρέσεις, όπως για το πρόσφατο Γκραν Πρι της Formula 1, όπου η διαδικασία έκδοσης βίζας απλοποιήθηκε για τους φιλάθλους και το προσωπικό. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την ουσία: το Αζερμπαϊτζάν παραμένει η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει ακόμη υπό το καθεστώς περιορισμών που μοιάζουν να έχουν ξεπεραστεί.