Οι αρχές στην υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαία επέβαλαν περιορισμούς στην αγορά καυσίμων και πάγωμα τιμών, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν τις σοβαρές ελλείψεις που έχουν προκύψει εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της διοίκησης της Κριμαίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι οδηγοί θα μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα με ανώτατο όριο τα 30 λίτρα ανά γέμισμα.

«Ζητώ από τους κατοίκους της Κριμαίας να μην αποθηκεύουν βενζίνη και να ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους όπως συνήθως», έγραψε ο Αξιόνοφ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου των καυσίμων.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή πλαφόν στις τιμές διαφόρων τύπων βενζίνης και ντίζελ, μέτρο που, όπως σημείωσε, στοχεύει στη μείωση της κοινωνικής δυσαρέσκειας που προκαλούν οι ελλείψεις.

Η κατάσταση ωστόσο δεν περιορίζεται στην Κριμαία. Αναφορές από τη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας, κάνουν λόγο για παρόμοιες ελλείψεις.

«Πήγα σε δύο πρατήρια και είχαν ξεμείνει από 92άρα και 95άρα βενζίνη», δήλωσε στο Reuters οδηγός ταξί που συστήθηκε ως Αλεξέι. «Αργότερα εμφανίστηκε λίγη, αλλά ξαναεξαφανίστηκε».

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η ρωσική κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει προσωρινά τις εξαγωγές βενζίνης και σχεδιάζει περιορισμούς και στις εξαγωγές ντίζελ. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι τα μέτρα αυτά δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις διεθνείς ροές καυσίμων.