Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους: στηρίζουν ανοιχτά τον Χρήστο Κόντη και θέλουν να τον δουν να συνεχίζει στον πάγκο. Η παρουσία του 50χρονου τεχνικού έχει δώσει νέα πνοή στην ομάδα και οι δηλώσεις τους το αποδεικνύουν.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων αλλά και αρκετοί ξένοι παίκτες μιλούν με ενθουσιασμό για το έργο του Κόντη στο σύντομο διάστημα που βρίσκεται στο «τριφύλλι». Το μήνυμα προς τον Γιάννη Αλαφούζο είναι σαφές: οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τη δουλειά του και θέλουν η συνεργασία να συνεχιστεί, κάτι που σίγουρα θα ζυγίσει στην τελική απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Τάσος Μπακασέτας τόνισε πως «με το νέο προπονητή γίνεται πολύ καλή δουλειά», ενώ ο Σιώπης δήλωσε ότι τον εμπιστεύεται «100%» και πως «ο κάθε παίκτης ξέρει τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο». Αντίστοιχα, ο Γιώργος Κυριακόπουλος ανέφερε πως η ομάδα πλέον ξεκινά κάθε ματς με συγκεκριμένο πλάνο και αρχές, κάτι που – όπως παραδέχτηκε – έλειπε στην αρχή της χρονιάς.

Στο πλευρό του Κόντη στάθηκαν και οι Τετέ, Γερεμέγεφ και Ίνγκασον, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του προπονητή που κρατά χαμηλούς τόνους αλλά έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. «Κάθε ρόλος μετράει, κάθε παίκτης είναι σημαντικός… Όταν όλοι κάνουν το κομμάτι τους, η ομάδα γίνεται ασταμάτητη», έγραψε ο ίδιος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενότητας.