Ένα πολυεπίπεδο επιχειρησιακό σχέδιο με κωδική ονομασία «ΑΡΙΑΔΝΗ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αττική, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας για τους επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το σχέδιο, που εφαρμόζεται στο Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακό και στα λεωφορεία, έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αναφέρουν επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 91.610 έλεγχοι, ενώ καταγράφηκαν 1.539 προσαγωγές και 1.536 συλλήψεις για αδικήματα όπως κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι, αλλά και παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Η αυξημένη παρουσία αστυνομικών σε συρμούς, σταθμούς και λεωφορειακές γραμμές έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραβατικότητας, με τα περιστατικά σε γραμμές λεωφορείων να μειώνονται έως και κατά 60%. Παράλληλα, οι επιθέσεις με πέτρες έχουν περιοριστεί κατά τουλάχιστον 80%, ενώ έχουν περιοριστεί σημαντικά και τα φαινόμενα «τζαμπατζήδων», γεγονός που αποτυπώνεται θετικά στην επιβατική κίνηση.

Ενδεικτικά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες τον Σεπτέμβριο, συνελήφθησαν ύποπτοι για σοβαρά περιστατικά: στις 16 Σεπτεμβρίου στα Κάτω Πατήσια, ημεδαπός με τσεκούρι και μαχαίρι, στον σταθμό Πανόρμου αλλοδαπός που αφαίρεσε χρήματα από τουρίστες με τη μέθοδο του συνωστισμού, και στις Κάτω Αχαρνές ανήλικος με απομίμηση ξίφους τύπου «κατάνα». Στις 26 Σεπτεμβρίου, στον σταθμό Ευαγγελισμός, συνελήφθη άτομο για ληστεία.

Το σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» παρακολουθείται κεντρικά και οι αστυνομικές δυνάμεις αναδιατάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περιοχές όπου καταγράφεται αύξηση φαινομένων παραβατικότητας, όπως σε σταθμούς της Δυτικής Αττικής ή σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές, ενισχύονται οι πεζές περιπολίες. Επιπλέον, διατηρείται στενή συνεργασία με τους φορείς των συγκοινωνιών.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι η συνεχής παρουσία στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν αποσκοπεί μόνο στην καταστολή, αλλά κυρίως στην πρόληψη και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, συμβάλλοντας σημαντικά στο ευρύτερο κλίμα ασφάλειας της πρωτεύουσας.