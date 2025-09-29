Με ένα ακόμη καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει την επικαιρότητα και την ανθρώπινη φύση. Στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε το πρωί, βλέπουμε κοράκια να πετούν πάνω από έναν μουντό ουρανό, συνοδευόμενα από την «ατάκα» της ημέρας:

«Τα πτωματοφάγα όρνεα χαρακτηρίζονται από υπομονή και επιμονή.» – Βικιπαίδεια

Η φράση, απλή και «αθώα» στη διατύπωσή της, αποκτά τελείως διαφορετική βαρύτητα όταν μπαίνει στο πλαίσιο του σκίτσου. Γιατί τα «όρνεα» δεν είναι μόνο τα πτηνά που περιμένουν υπομονετικά το θήραμά τους, αλλά και οι ανθρώπινες εκδοχές τους: όσοι καραδοκούν, όσοι εκμεταλλεύονται, όσοι ζουν με την πτώση των άλλων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός σκιτσογράφος χρησιμοποιεί το μαύρο χιούμορ του για να μιλήσει για κοινωνικές συμπεριφορές. Με μία φράση που θυμίζει… επιστημονικό απόφθεγμα, καταφέρνει να κάνει τον αναγνώστη να χαμογελάσει πικρά και ταυτόχρονα να σκεφτεί.