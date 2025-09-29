Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη κατέγραψε κάμερα ασφαλείας το πρωί της Κυριακής, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά). Θύμα ήταν μια 40χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το όχημα χτυπάει τη γυναίκα και την ρίχνει αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί, προκαλώντας σοκ στους περαστικούς.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, φέρει πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.