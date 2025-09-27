Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική για δύο περιστατικά φωτιάς σε δύο διαμερίσματα σε Ευαγγελίστρια και Νεάπολη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 15:30 η πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά σε κουζίνα διαμερίσματος στην οδό Πανεπιστημίου στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και έσβησαν τη φωτιά, ενώ μια 70χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, καθώς είχε αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγο αργότερα, στις 15:45, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος στην οδό Συριοπούλου στη Νεάπολη. Επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, καθώς εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα.