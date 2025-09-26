Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα (26.09.2025) σε σπίτι στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φωταγωγό. Από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ήδη υπό έλεγχο.