Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα (26.09.2025) σε σπίτι στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε φωταγωγό. Από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ήδη υπό έλεγχο.
