Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το πρωί της Κυριακής (28/9) σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, με μια σοβαρά τραυματία.

Πιο συγκεκριμένα περίπου στις 7:15 το πρωί, οι διασώστες και η ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε παράσυρση 45χρονης πεζής από ΙΧ όχημα, επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η πολυτραυματίας έλαβε επί τόπου εξειδικευμένη επείγουσα φροντίδα, με εφαρμογή ακινητοποίησης και αναζωογόνησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, διασωληνώθηκε άμεσα από την Ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας. Ακολούθως, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπανικολάου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού.