Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (27/9) στην Ξάνθη μετά από καταγγελία πολίτη, με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης παρακράτησης ατόμου και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Ο αστυνομικός που αρνείται τις κατηγορίες, οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (29/09) ενώπιον της Δικαιοσύνης και ζήτησε και έλαβε αναβολή, προκειμένου η υπόθεση του να εκδικαστεί την Τετάρτη (01/10). Υπενθυμίζεται, ότι ένας 40χρονος πολίτης καταγγέλλει, ότι ο αστυνομικός τον πέρασε για παράνομο μετανάστη, τον ακινητοποίησε, του φόρεσε χειροπέδες, τον χτύπησε, τον έβαλε μέσα σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου και στη συνέχεια των εγκατέλειψε σε αγροτική έκταση στο Σέλερο.

Η πλευρά του αστυνομικού αρνείται τις κατηγορίες και προβάλλει τον ισχυρισμό, πως στον εν λόγω πολίτη έγινε τυπικός έλεγχος, ενώ οι καταγγελίες για ξυλοδαρμό και κακοποίηση είναι ψευδείς. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία και θα αποφανθεί για το ποινικό σκέλος, ενώ από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ξεκίνησε ΕΔΕ, ώστε να ελεγχθεί και πειθαρχικά ο αστυνομικός. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο εν λόγω αστυνομικός βρισκόταν εντός υπηρεσίας και όχι εκτός υπηρεσίας, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.