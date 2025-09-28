Σε βαρύ κλίμα τελείται στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του Blue Star Chios όπου μόλις είχε πιάσει βάρδια.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι βρίσκονται τον Ιερό Ναό της περιοχής για να τον αποχαιρετήσουν. Η ατμόσφαιρα, όπως μεταδίδει το www.evima.gr, είναι φορτισμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την απώλεια ενός τόσο νέου ανθρώπου.

Η Δροσιά και όλη η Εύβοια θρηνούν τον χαμό του, ενώ ο πόνος της οικογένειας δεν χωρά σε λόγια.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε πώς συνεθλίβη ο 20χρονος από πόρτα του πλοίου

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στο Blue Star Chios κατέγραψε πώς σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτικό, τον οποίο συνέθλιψε υδατοστεγής συρόμενη πόρτα που οδηγεί από το γκαράζ στο μηχανοστάσιο και το οποίο εξετάζουν οι Λιμενικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και προσπάθησε να περάσει από τη βαριά υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο. Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, κατέγραψε πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η αστυνομική συντάκτρια του MEGA, Κατερίνα Νώντα, σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να χρησιμοποιεί τον μηχανικό μοχλό που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα, προκειμένου αυτή να ανοίξει, αλλά κάνει το λάθος μόλις περνάει ο μισός από το κατώφλι της, να ξαναχρησιμοποιήσει τον μοχλό, με αποτέλεσμα η πόρτα που δεν είχε ανοίξει τόσο που ίσα που χώραγε να περάσει ο 20χρονος, να κλείσει και να τον εγκλωβίσει, συνθλίβοντάς του τον θώρακα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει, ότι μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση, αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα. Όπως εξήγησε στο MEGA ο ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος, Νίκος Σπανός, ως προς τη λειτουργία της υδατοστεγούς πόρτας «λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα, που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται, ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του, καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας».

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή, όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει, οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο, δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης. Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα, δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.