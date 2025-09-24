Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στο Blue Star Chios κατέγραψε πώς σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτικό, τον οποίο συνέθλιψε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί από το γκαράζ στο μηχανοστάσιο και το οποίο εξετάζουν οι Λιμενικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και προσπάθησε να περάσει από τη βαριά υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο. Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, κατέγραψε πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η αστυνομική συντάκτρια του MEGA, Κατερίνα Νώντα, σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να χρησιμοποιεί τον μηχανικό μοχλό που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα, προκειμένου αυτή να ανοίξει, αλλά κάνει το λάθος μόλις περνάει ο μισός από το κατώφλι της, να ξαναχρησιμοποιήσει τον μοχλό, με αποτέλεσμα η πόρτα που δεν είχε ανοίξει τόσο που ίσα που χώραγε να περάσει ο 20χρονος, να κλείσει και να τον εγκλωβίσει, συνθλίβοντάς του τον θώρακα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει, ότι μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση, αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα. Όπως εξήγησε στο MEGA ο ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος, Νίκος Σπανός, ως προς τη λειτουργία της υδατοστεγούς πόρτας «λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα, που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται, ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του, καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας».

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή, όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει, οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο, δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης. Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα, δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων;

«Περνάει ένα διάστημα που ο κάθε εργαζόμενος που πρέπει να εξοικειωθεί με τα μηχανήματα με τις εξόδους διαφυγής με τις υδατοστεγείς πόρτες», είπε ο πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Άγγελος Γαλανόπουλος.

Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις;

«Οτιδήποτε κινείται και περνάει ανάβει ένας φανός και γίνεται και ένας έντονος θόρυβος σαν ήχος για να δηλώσει ότι υπάρχει επικινδυνότητα – ανοίγει κλείνει η πόρτα», προσθέτει ο κ. Βάλλης.

Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας;

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το πώς εξοικειώνονται νέοι συνάδελφοι στα μηχανήματα», πρόσθεσε ο κ. Γαλανόπουλος.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λόγους ασφαλείας το σύστημα κλειδώματος ελέγχεται από τη γέφυρα.

Τραγικά συμβάντα

Τρία θανάσιμα περιστατικά σε πλοία της ίδιας εταιρίας.

5 Σεπτεμβρίου του 2023: Ο 36χρονος Αντώνης Καρυώτης απωθείται από μέλος του πληρώματος του Blue Horizon, πέφτει από τον καταπέλτη στη θάλασσα και πνίγεται αβοήθητος.

24 Απριλίου 2025: 47χρονη επίκουρος τραυματίζεται θανάσιμα στην Πάτρα, όταν και παρασύρθηκε από φορτηγό στον καταπέλτη πλοίου Claudia.

To πρωί χάθηκε μόλις στα 20 του χρόνια, ο δόκιμος ναυτικός, μόλις δύο εβδομάδες στο πλοίο… 2 ημέρες μετά τα γενέθλια του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Ο καπετάνιος και ο πρώτος μηχανικός συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Αύριο έχει εξαγγελθεί 24ωρη απεργία από τρία ναυτεργατικά σωματεία και τα πλοία θα δέσουν στον Πειραιά από απόψε τα μεσάνυχτα.